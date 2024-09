Papa Francesco in Asia | un percorso di dialogo e speranza

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 2 settembre 2024)è partito alle 17:32 di oggi dall'aeroporto di Fiumicino per dare inizio al suo quarantacinquesimo viaggio apostolico internazionale, il più lungo del suo pontificato, che lo condurrà in Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Orientale e Singapore. Questo viaggio, che si concluderà il 13 settembre, rappresenta un momento cruciale nel ministero del Santo Padre, particolarmente orientato verso ilinterreligioso e la promozione della pace in regioni caratterizzate da una straordinaria diversità culturale e religiosa.Ilha lasciato Roma a bordo di un A330 di Ita Airways, diretto verso Giacarta, capitale dell'Indonesia. L'atterraggio è previsto per le 11:30 ora locale, le 6:30 in Italia, di domani mattina.