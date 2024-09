Osimhen si prospettano quattro mesi di allenamenti differenziati Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 2 settembre 2024), sidi). Scrive l’edizione napoletana di, con Pasquale Tina: Le regole di Conte sono chiare: la sua storia professionale connon è mai cominciata per la volontà dell’attaccante di andare via dal Napoli. Victor è rimasto ai margini del nuovo gruppo e non ne farà parte in extremis. Il capitolo è chiuso, ma in realtà non è mai stato aperto nei primi duedella gestione Conte.è stato escluso dalla lista dei 25 per il campionato, consegnato alla Lega. Teoricamente potrebbe essere inserito in qualsiasi momento fino a gennaio (sono previste fino a due sostituzioni), ma la decisione è presa. In calce c’è la firma di Antonio Conte che non ha alcuna intenzione di tornare indietro.