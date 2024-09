Osimhen-Galatasaray Manna conferma ai media turchi | Vicini ad un accordo

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 2 settembre 2024) Napoli elavorano per la conclusione dell'operazione che potrebbe portare Victorin giallorosso in prestito per un anno, con l'ingaggio del nigeriano per i restanti 10 mesi coperto dalla prestigiosa società della SuperLig. Il ds azzurro Giovannihato la