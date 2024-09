Osimhen al Galatasaray è fatta | fissate le visite mediche

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ci siamo: Victorsi appresta a diventare un nuovo calciatore del. Il club turco, infatti, ha raggiunto l’accordo con il Napoli in prestito secco fino a giugno. L’arrivo del nigeriano in Turchia è attesa nella serata di lunedì e lesono stateper la giornata di martedì. Ilpagherà interamente lo stipendio dell’attaccante fino a giugno 2025. Il club ha deciso di accelerare i tempi dopo l’infortunio di Mauro Icardi. Il calciatore ha deciso di accettare il trasferimento dopo le ultime settimane di tensione con il Napoli e le trattative naufragate per il passaggio al Chelsea e in Arabia Saudita. L'articoloal, èleCalcioWeb.