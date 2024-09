Oroscopo Paolo Fox 3 settembre 2024 | il novilunio sconvolge il Gemelli

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di lunedì 2 settembre 2024) Cosa prevede l'diFox per martedì 3? Con la Luna Nuova in Vergine, a farne le spese sarà il povero. I nati della Bilancia avranno voglia di evadere. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di martedì 3, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.Fox: Ariete, Toro,Ariete – Non è da escludere che la persona che ti fa battere il cuore possa dichiararsi. Gli incontri sono baciati dalle stelle, specie quelli segreti. Toro – Martedì valido per l'amore e per ripristinare un sentimento. Qualcuno ti darà una mano a dimenticare una certa delusione.– Sarà bene passare sopra ogni sensazione di inadeguatezza. Hai molte qualità e dovresti capacitartene. In queste 24 ore ti sentirai spossato a causa della Luna Nuova.