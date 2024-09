Organizzano festa in spiaggia ma senza permessi | sequestrato un noto lido

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di lunedì 2 settembre 2024) Continuano i controlli dei carabinieri a Ischia. Denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio un 40enne di Forio. Sul suo terrazzino in bella vista, 3 piante di cannabis alte fino a 2 metri. Ancora a Forio, i titolari di due locali sono stati sanzionati per aver riprodotto ad alto volume