Open Usa la corsa di Jasmine Paolini si ferma agli ottavi

(Di lunedì 2 settembre 2024) AGI - Brusco stop nelladisul cemento di New York. La 28enne toscana, quest'anno finalista al Roland Garros e a Wimbledon, è uscita di scenadi finale degli Usfemminili, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. L'azzurra, numero 5 del mondo e del seeding, si è arresa di fronte alla ceca Karolina Muchova, numero 52 del ranking Wta e semifinalista a New York lo scorso anno, col punteggio di 6-3 6-3. Nel primo setera avanti nello score per 3-1, poi ha subito il ritorno dell'avversaria, vincitrice di 5 game consecutivi. A ruota, nella seconda frazione, equilibrio fino al 3 pari, spezzato col break nel settimo gioco in favore della tennista ceca.