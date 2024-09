Omicidio Verzeni Sangare trasferito in un altro carcere | “I detenuti gli hanno lanciato bombolette incendiate”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 2 settembre 2024) Nella giornata di oggi, lunedì 2 settembre, Moussa, il 30enne che è accusato del femminicidio di Sharonavvenuto il 30 luglio a Terno d'Isola (Bergamo), saràdaldi Bergamo in unpenitenziario per ragioni di sicurezza: "Da quanto si è appreso- che si trova in cella da solo e in una sezione protetta - è stato bersaglio di altricheincendiate", ha detto il segretario del sindacato di polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo.