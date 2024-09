Omicidio Sharon | gip ?Sangare ha scelto bersaglio più vulnerabile?**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2024) Bergamo, 2 set. – (Adnkronos) – Ha vagato per oltre mezz?ora per i paesi della Bergamasca Moussa, prima di scegliere ?ilpiù vulnerabile?. È quello che sottolinea la gip Raffaella Mascarino nell?ordinanza con cui dispone la custodia cautelare in carcere per il 30enne che ha confessato l?omicidio diVerzeni., infatti – a quanto si apprende da fonti qualificate – prima minaccia i ragazzini, poi prende di mira una persona col computer a bordo di un?auto nel parcheggio del cimitero di Chignolo d?Isola, poi ne punta un altro che definisce ?un pelato?. Quindi si concentra su un uomo che stava fumando una sigaretta, poi fa una prova di sgozzamento su una statua di donna a Terno d?Isola e infine vede e sceglie di colpireVerzeni, l?unica donna incontrata sulla sua strada.