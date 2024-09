Offerte di lavoro la provincia di Ferrara chiude la classifica regionale

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di lunedì 2 settembre 2024) Sono stati diffusi i dati sullelavorative in Italia, da parte della piattaforma Infojobs, in relazione al primo semestre del 2024. L'analisi della situazione, effettuata dal nuovo Osservatorio del mercato del, ha rilevato che "l'Emilia-Romagna è la seconda regione in Italia per