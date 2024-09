Nuove ReVisioni | all' Arena Eliseo la proiezione del film Il cielo sopra Berlino

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di lunedì 2 settembre 2024) Martedì 3 settembre torna a Forlì in(Re)Visioni - Meet the Classics!”, la rassegna estiva che riporta in sala i capolavori del cinema restaurati dalla Cineteca di Bologna, in lingua originale con sottotitoli in italiano per due proiezioni-evento introdotte da redattrici e