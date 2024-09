Nuova Jeep Compass 2025 | strano render in rete sarà così?

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di lunedì 2 settembre 2024) Dato per certo che lafarà il suo debutto il prossimo anno, si susseguono informazioni, notizie, foto,che ne anticipano le linee. Labasata su pianale STLA Medium e crescerà in dimensioni rispetto ad oggi. Si tratterà di un suv lungo almeno 4,5 metri che vedremo con una gamma motorizzazioni molto ampia. L’autoquindi matura e spaziosa rispetto ad oggi eanche disponibile in una o più versioni completamente a batteria. L’ispirazione a livello tecnologicoquella offerta dallaPeugeot 3008, capostipite dei suv basati su tale pianale. Il look dellavedrà forme ben definite e muscolose con la volontà di rappresentare quasi un punto di unione tra il mondo dei suv e quello dei fuoristrada duri e puri. Certo non si andrà a risparmiare in quanto a comfort nell’abitacolo.