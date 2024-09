Norvegia trovata morta Hvaldimir | la balena beluga presunta ' spia' della Russia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Oslo, 2 set. (Adnkronos) - È statauna, già avvistata in, non lontano dalle acque russe, con indosso un'imbracatura che aveva fatto circolare voci secondo cui potesse essere una '' di Mosca. L'emittente pubblica norvegese Nrk ha riferito che il corpoè stato trovato sabato, galleggiante nella baia di Risavika, nellameridionale, da un padre e un figlio che stavano pescando. Il, il cui soprannomeè una combinazioneparola "hval", che in norvegese significa, e del nome del presidente russo, Vladimir Putin, è stato tirato fuori dall'acqua da una gru e portato in un porto vicino, dove gli esperti lo esamineranno. Il biologo marino Sebastian Strand ha detto a Nrk: "Purtroppo, abbiamo trovatoche galleggiava in mare.