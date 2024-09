Non solo classici smoking e completi sartoriali All' 81esima Mostra del Cinema il menswear si scopre innovativo Parola di Alessandro Borghi e Adrien Brody

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tra proiezioni da standing ovation, attesissimi arrivi in Laguna e indimenticabili creazioni Haute Couture, l’delè in pieno svolgimento. Sul tappeto rosso come nei photocall quotidiani la moda si è ritagliata un ruolo da co-protagonista all’interno della kermesse italiana. Non a caso, l’approdo di Brad Pitt e George Clooney a Venezia ha acceso i riflettori sul