Noi ebrei traditi dai progressisti

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 2 settembre 2024) L’editore Guido Guastalla: «A sinistra dilaga l’antisemitismo: inseguono i musulmani per qualche voto in più. Dal 7 ottobre mi sento solo perfino a Livorno, dove la mia famiglia arrivò 500 anni fa. La Digos mi consiglia di non andare in giro».