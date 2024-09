Naufragio Palermo | non ci sono traumi su corpi coppia Morvillo morti annegati**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 set. (Adnkronos) –annegati l’avvocato Chrise la moglie Neda, due delle sette vittime del naufragio del veliero britannico Bayesian. E’ quanto emerge dall’autopsia sui due professionisti eseguita oggi pomeriggio all’Istituto di Medicina legale del Policlinico di. Non risultano segni di. Ad eseguire gli esami è stata il primario Antonella Argo che p stata incaricata dalla procura di Termini Imerese che coordina l’inchiesta per naufragio colposo e omicidio colposo plurimo. Mercoledì saranno eseguite le prossime autopsie: suidel Presidente della Morgan Stanley, Jonathan Bloomer, e della moglie Anne Elizabeth Judith. Gli indagati, per naufragio colposo e omicidio colposo plurimo,il comandante dello yacht, James Cutfield, l’ufficiale di macchina, Tim Parker Eaton, e il marinaio di guardia in plancia, Matthew Griffith.