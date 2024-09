Nasconde la madre nel freezer morta per cause naturali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) E'perRosanna Pilloni, la donna di 78 anni il cui corpo è stato trovato dai carabinieri in una pozzetto nella sua abitazione a Sarroch, nella Città metropolitana di Cagliari. Il cadavere, almeno due anni fa, era stato infilato nel congelatore dal figlio, Sandro Mallus, di 54 anni, per continuare a intascare i soldi della pensione minima della donna, unico reddito della famiglia. L'autopsia sul corpo dell'anziana, eseguita a Cagliari dal medico legale Roberto Demontis, ha confermato quanto emerso dai primi accertamenti ma anche quanto dichiarato dal figlio ai carabinieri al momento del ritrovamento del cadavere. L'uomo è indagato per occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato per la riscossione fraudolenta della pensione.