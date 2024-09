Napoli Osimhen vicino al Galatasaray | news calciomercato

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 2 settembre 2024) (Adnkronos) – L'attaccante delViktorsi avvicina alnei 'tempi supplementari' del, ancora aperto in Turchia. Il club di Istanbul ha chiesto in prestito l'attaccante nigeriano, che è finito fuori rosa al. Secondo i media turchi una delegazione delè in volo per l'Italia per chiudere la trattativa. C'è L'articoloalproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su GoogleNessun post correlato.