Motoseghe in azione partito l' abbattimento dei 43 pini marittimi di via Battisti

Leggi tutta la notizia su trevisotoday

(Di lunedì 2 settembre 2024) Dalle 7.30 di oggi, lunedì 2 settembre, il ronzio dellesta accompagnando l'dei 43, opernecessaria per procedere poi ai lavori di riqualificdi via Cesare, la strada che dal Put conduce a piazza Duomo. Come previsto e prevedibile gli