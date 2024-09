Mostra del cinema di Venezia | i beauty look al maschile sul red carpet tutti gli uomini in Laguna

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di lunedì 2 settembre 2024) Alladeldiquest'anno sono i cinquantenni come Jude Law, i sessant'enni come Brad Pitt e George Clooney e i settantenni come Richard Gere arci che il tempo non fa che far fare l'upgrade al fascino. Niente panico per i più giovani avvistati in: in molti intravediamo potenziale à beauté, ergo le premesse ci sono già tutte