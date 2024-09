Mostra del Cinema di Venezia cinema e turismo | il Presidente Acampora all’Hollywood Celebrities Village

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di lunedì 2 settembre 2024) “Nel settore dele dell’audiovisivo l’Italia, secondo le stime del Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne, è tra i Paesi leader in Europa: con oltre 2,7 miliardi di euro di valore aggiunto siamo al 3° posto in UE. Inoltre il settore ha con un importante effetto moltiplicatore: per ogni euro prodotto ne L'articolodeldi: ilTemporeale Quotidiano.