‘Miss La Nazione’ è la lunigianese Pieraccioni

(Di lunedì 2 settembre 2024) Da un paese della Lunigiana al titolo di Miss La Nazione. E’ Ludovica, incoronata dai lettori del nostro giornale grazie a un numero impressionante di voti arrivati per questo concorso on line che ogni anno vede in lizza le ventisei ragazze finaliste di Miss Toscana. Ludovica ha 18 anni, è una studentessa e risiede a Regnano Villa, una frazione di Casola Lunigiana che adora. "Un paradiso dove si vive benissimo". E’ alta quasi un metro e ottanta, capelli castani, occhi marroni ed è del segno zodiacale del Toro. La nuova Miss La Nazione studia al Liceo delle Scienze umane della Spezia dove quest’anno sarà impegnata nella Maturità. Una ragazza solare, intelligente e molto bella che ha ottenuto un risultato straordinario. Al nostro giornale sono arrivati complessivamente oltre 22mila voti, un record assoluto visto che lo scorso anno erano stati novemila.