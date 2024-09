Miriana Trevisan e la storia d’amore con Claudio Lippi | Mi ha lasciato lui ma per i giornali ero io la cattiva

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 2 settembre 2024) Luana Ravegnini è stata per anni valletta a Il pranzo è servito e Ok il prezzo giusto. Poi ha condotto Lascia o Raddoppia? e la Formula uno e ha fatto film con Christian De Sica e Neri Parenti. Nel 2021 è tornata a lavorare in tv a Check-up su Raidue. «Ho vissuto a Londra per dieci anni, ho seguito mio marito che aveva ricevuto una proposta allettante di lavoro lì. Ho dato priorità alla famiglia, volevo che mia figlia crescesse col padre accanto. È stato un sacrificio: ho vissuto una città meravigliosa che, nonostante la meraviglia, non è riuscita a colmare il vuotodalla mancanza dei miei amici, dei miei genitori, di Roma, della quale mi è mancato tutto. Ma non mi sono pentita, specie perché mia figlia ne ha ricevuto un’apertura mentale straordinaria», spiega lei oggi in un’intervista al Corriere della Sera.