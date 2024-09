Milan Paolo Di Canio | Theo e Leao? Sono da appendere al muro!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 2 settembre 2024), l’ex attaccanteDiha pesantemente attaccatoper il comportamento mostrato in campo. Ecco le sue paroleDinon le manda a dire:? E’ una vergogna! View this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily.it)Dida! LEGGI ANCHE, esclusioneHernandez e? C’entra anche Zlatan Ibrahimovic. Il motivo L'articoloDida! proviene da Daily