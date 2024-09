Migranti | Meloni ‘finché io governo la mafia non farà i suoi interessi’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 2 set. (Adnkronos) – "Io ho fatto un esposto perché ci siamo accorti che alcune cose non tornavano sui decreti flussi e la mia tesi è che la criminalità organizzata si sia introdotta in questa normativa per fare isporchi traffici per favorire l'immigrazione illegale". Lo ha detto la premier Giorgiaa '4 di sera' su Rete4. "Abbiamo portato l'esposto alla Procura nazionale anti, le procure ci hanno lavorato ma anche noi ci dobbiamo lavorare sul piano normativo perché lanoninteressi e itraffici finché ci sto io al. E mi stupisce che nessuno se ne sia accorto prima di noi".