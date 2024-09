Migranti | 120 su un barcone a Lampedusa in 621 nell' hotspot

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 2 settembre 2024) Massiccio sbarco di: in 120 sono giunti con undi 12 metri. A bordo cittadini bengalesi, siriani, pakistani, iracheni, iraniani, senegalesi e sudanesi. Fra loro un minore. Ai soccorritori hanno riferito di essere partiti da Sabratah, in Libia, ieri notte e aver pagato da 3 a 4.500 euro per la traversata . Sono stati portati tutti all’dove ci sono adesso 621 ospiti.