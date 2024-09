Meloni | Sentito Sangiuliano nessun euro per Boccia né documento riservato

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 2 settembre 2024) "Mi ha garantito che i soldi degli italiani non sono stati spesi per questa persona: il gossip lo lascio ad altri" La presidente del Consiglio Giorgiadifende il ministro della Cultura Gennaro. "Io ho parlato con lui per questioni che interessano il governo" ha detto la premier a '4 di sera' su Rete4