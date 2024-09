Meglio non pensarci L' oroscopo di Branko | l' errore da non commettere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) "Le stelle di": l'di oggi, lunedì 2 settembre. ARIETE Cielo di successo. Non è facile decidere a quale settore dare la precedenza, ai rapporti con il mondo del lavoro e tutte le cose pratiche, oppure alla famiglia e all'amore. Venere in opposizione parla della necessità di cambiare qualcosa nelle relazioni, nel matrimonio. Tutte le relazioni del resto devono modificarsi per restare in vita. L'evento Luna nuova in Vergine vi rende praticamente imbattibili. TORO Il destino sa essere molto generoso quando deve riparare qualche danno fatto in precedenza. Il vostro segno può trarre vantaggio da questa Luna nuova in Vergine che da sola vi guida verso l'obiettivo professionale-finanziario che non potete mancare. Al vostro fianco avete Urano che è una piccola fabbrica di soldi ma avete anche Venere nel settore della creatività.