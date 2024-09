Manovra taglio delle tasse e sostegno alle imprese | gli obiettivi del governo Meloni dai fringe benefit al bonus assunzioni

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 2 settembre 2024) L’ economia che cresce più di altri paesi europei, l’ occupazione in aumento, l’ export a gonfie vele. Gli indicatori economici sono un segnale di fiducia per il. E rafforzano la convinzione che le scelte fatte in questi due anni vadano nella giusta direzione. Per questo la stesura del menu dellasi sta concentrando, oltre che sull'ggerimento, anche sulle misure