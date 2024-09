Mangiano sushi e poi fuggono invece di pagare il conto la denuncia del ristorante | Rispettate chi lavora

Leggi tutta la notizia su messinatoday

(Di lunedì 2 settembre 2024)a volontà e bibite per un totale di 67 euro. Ma al momento diquanto dovuto hanno pensato bene di andare via. Protagoniste tre donne che sono fuggite via dal locale Yukidi via Boninodi saldare quanto dovuto. Un comportamento incivileto dagli stessi gestori del