Mail viaggi Il caso Boccia-Sangiuliano Ospitata come collaboratrice a Polignano a Mare

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 2 settembre 2024) A che titolo? Una consigliera, che non è mai stata nominata consigliera del ministro, ricevedel direttore del Parco di Pompei, in copia ci sono funzionari del ministero,il c Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti