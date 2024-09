L’onda verde affonda il lavoro Boom di cassa nel settore auto

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 2 settembre 2024) Mentre il tasso di penetrazione dei veicoli elettrici in Europa è sotto lo zero, la filiera che produce pezzi (anche per i big tedeschi) si è dovuta rifugiare nella Cig: + 28% in 7 mesi. La via d’uscita? Cancellare l’obiettivo 2035.