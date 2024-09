Lodi | cormorano inghiotte esca con ami e rischia di soffocare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 settembre 2024 –sta per ingerire un'con ami, salvato dai vigili del fuoco. Gara di solidarietà, a, nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 2 settembre. Alcuni passanti hanno notato unin difficoltà e chiamato i vigili del fuoco perché lo salvassero. I pompieri sono arrivati in viale Milano, dal comando provinciale di, con una autopompa e hanno liberato il volatile dal pericoloso amo a forma di pesce. Un'per pesci che l'animale stava per ingerire e probabilmente l'avrebbe ucciso. Una volta liberato dell', il volatile è stato affidato alle cure del veterinario per gli accertamenti del caso. Un lieto fine che ha rasserenato i presenti.