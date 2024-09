LIVE Sinner-Paul US Open 2024 in DIRETTA | attenzione al fattore campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del matchBuongiorno e bentrovati allatestuale dell’incontro tra l’azzurro Janniked il padrone di casa statunitense Tommy, valido per il quarto turno degli USdi tennis, ultimo torneo stagionale del Grand Slam. Siamo nella parte alta del tabellone: il tennista italiano è il numero 1 del seeding, ed è già certo di restare anche a fine torneo in vetta al ranking ATP, mentre il padrone di casa è accreditato della 14ma testa di serie, occupando il medesimo piazzamento nella classifica mondiale. La sfida odierna tra l’azzurro Jannike lo statunitense Tommyandrà in scena sull’Arthur Ashe Stadium, ovvero ilprincipale: il match sarà il quarto dalle ore 18.00 italiane, dopo Shnaider-Pegula, Borges-Medvedev, e, non prima dell’1.00 italiana, Swiatek-Samsonova.