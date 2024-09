LIVE – Paolini-Muchova 3-6 3-6 ottavi di finale US Open 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per glididegli US(cemento outdoor). Entrambe hanno risolto in due set i loro rispettivi impegni di terzo turno. La toscana, testa di serie numero cinque del torneo, ha estromesso la kazaka Yulia Putintseva mentre la top sessanta ceca, semifinalista in carica a Flushing Meadows, ha avuto ragione della russa Anastasia Potapova. Tra le due giocatrici si tratta del quarto scontro diretto della carriera, conche si trova saldamente avanti per 3-0 (6-1 il computo dei parziali) e che partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. Sarà fondamentale cercare di allungare gli scambi percontro un’avversaria che ha nel servizio e nella violenza dei colpi di inizio gioco le sue armi principali.