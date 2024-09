Liguria | Meloni ' troveremo ottimo candidato centrodestra compattissimo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "In Emilia Romagna ilconverge sulla candidatura di Elena Ugolini, signora molto capace e molto determinata a rompere un sistema di potere che abbiamo conosciuto a lungo. In Umbria Donatella Tesei, ha i dati sull'occupazione del 5% più alti della media nazionale. Inle elezioni non erano previste, quindi ci vuole un attimo di tempo in più maunadeguato portare avanti l'lavoro che ilha fatto. Ilè, c'è stata una bella riunione, sono serena e ottimista". Lo ha detto la premier Giorgia, ospite di '4 di Sera', su Rete4.