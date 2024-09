Libia Bija finito nelle inchieste della procura di Messina

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 2 settembre 2024) La passione per il calcio e l’ammirazione per un campione come Roberto Baggio gli erano valse il soprannome dio Bidja. L’indole assai meno nobile per il business del contrabbando e il traffico di esseri umani avevano, invece, fatto scattare un’inchiesta a carico dell’uomo - ucciso a Tripoli a colpi d’arma da fuoco nella sua blindata - da partedi Agrigento: i pm, indagando