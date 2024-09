Le vie di Como dove i nuovi parcheggi per i turisti stranieri sono le fermate dei bus

Leggi tutta la notizia su quicomo

(Di lunedì 2 settembre 2024) La situazioneè sempre stata una criticità e da quando hanno aperto due B&B in via Crispi e in via Scalini per i residenti è diventato davvero un problema. Ci scrive Massimo: "Voglio segnalare come l'area destinata alla fermata del bus (di fronte al civico 9 di via Crispi), si