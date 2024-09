Le Napolitain di Gennaro raddoppia | nuova apertura a Roma il 9 settembre

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Dopo il grande successo riscosso dal primo punto vendita, Lediè pronto a conquistare la Capitale con l'del suo secondo negozio. Situato in via Mario Menghini 75, il nuovo salone promette di diventare un punto di riferimento per gli amanti della cura personale e dello stile. L'inaugurazione ufficiale si terrà il 92024 e si preannuncia come un evento imperdibile per chi apprezza l'unione tra tradizione e innovazione nel mondo della barberia. Durante la giornata, i visitatori avranno l'opportunità di esplorare il nuovo spazio, caratterizzato da un design raffinato e accogliente, incontrare il team di esperti barbieri e scoprire i servizi esclusivi che hanno reso famoso il brand. Lediè sinonimo di eleganza senza tempo, ma sempre in linea con le tendenze moderne.