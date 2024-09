Le migliori serie di settembre 2024 da The perfect couple a La Maison fino a The Penguin

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 2 settembre 2024) Unseriale molto vario, fatto di qualche titolo forte (sulla carta) e di racconti più piccoli e sperimentali. The(Netflix, 5) Minithriller diretta da Susanne Bier in sei episodi, adattamento dell’omonimo romanzo di Elin Hilderbrand. Siamo in Massachusetts, su un’isoletta vicino a Cape Code, e Amelia Sucks sta per sposare il ricco erede di una famiglia di Nantucket, Benji Winbury. La futura suocera – Greer Garrison (Nicole Kidman) – è una nota scrittrice di romanzi gialli e, nonostante non veda di buon occhio il matrimonio che sta per celebrarsi, si adopera perché tutto sia perfetto. Ci scappa però il morto - trovato sulla spiaggia accanto alla villa di famiglia - e improvvisamente tutti diventano dei sospettati, in una vicenda che assume i tratti tipici di uno dei gialli della scrittrice.