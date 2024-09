Le hit dell' estate in un appuntamento speciale con Ilary Blasi e Alvin Per sentirsi ancora un po' in vacanza

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 2 settembre 2024) In onda stasera alle 21.25 su Canale 5, Battiti Live Compilation è il best ofe precedenti puntate di Battiti Live 2024. Trasmesso nel corso, il programma musicale condotto dache ha visto sul palco i più grandi nomia musica italiana torna con le sue hit tormentone. Unimperdibile per riascoltare le canzoni più amatea stagione e rivedere alcunee performance più spettacolari dei cantanti.