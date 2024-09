Le Dinamiche Globali Rivisitate | Marcello Minenna e il nuovo Ordine Economico Mondiale

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di lunedì 2 settembre 2024) Un viaggio attraverso i numeri che raccontano l'evoluzione delle potenze, nel suo libro "G-20: Le Politiche Economiche", svela come l'ascesa di Cina e India, le sfide del Sud America e il ruolo crescente dell'Africa stiano ridisegnando l'equilibrio. Un'analisi che intreccia economia, geopolitica e società in un panorama globale in continua trasformazione. L'articolo Lee ilproviene da Il Difforme.