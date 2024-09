Lavoro | Meloni ' più alto tasso di occupati da quando Garibaldi ha unificato Italia'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Per molti anni l'è stata fanalino di coda, ora non c'è più questa situazione: oggi l'cresce di più dell'eurozona, cresce più di Francia e Germania. E sono molto importanti i dati sull'occupazione: c'è ilpiù basso di disoccupazione dal 2008 e il piùdi occupazione dahal'. Crescono i contratti a tempo indeterminato e diminuisce la precarietà. Sull'esportazione quest'anno siamo la quarta nazione al mondo, non era mai successo". Così la premier Giorgiaa '4 di sera' su Rete4.