Lavori urgenti alla rete idrica chiude una delle principali direttrici cittadine

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di lunedì 2 settembre 2024) AcegasApsAmga comunica che, per consentire un intervento di manutenzione, domani, martedì 3 settembre, dalle ore 9 alle ore 19 via Goito verrà chiusa al traffico.IPrecisamente la limitazione interesserà solo i veicoli in uscita da Padova con direzione Bassanello