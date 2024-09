L’Afd vola in Germania Est e inguaia Scholz

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il partito di destra supera il 30% sia in Turingia che in Sassonia, bene pure la sinistra identitaria. Tiene la Cdu. Ora la partita è sulle coalizioni per governare. Ma lo schiaffo ai socialisti è arrivato e si fa sentire fino a Berlino.