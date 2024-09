La serranda sfondata poi la fuga con il bottino La banda della Panda colpisce ancora

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di lunedì 2 settembre 2024) Latorna a colpire. Stavolta in via di Boccea, all'altezza di via Pier delle Vigne: dopo aver sfondato ladi un negozio di gastronomia, ignoti (almeno 4 persone) sono scappati con la cassa automatica (di alcune migliaia di euro il), lasciando lì il veicolo