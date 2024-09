‘La ruota della fortuna’ torna a girare con Gerry Scotti | quali sono le novità

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 2 settembre 2024) (Adnkronos) –su Canale 5 'Lafortuna' condotto da. Dopo il grande successo riscosso a maggio con l’edizione celebrativa per i 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno – che l’ha condotto per quattordici edizioni – la nuova edizione del game show andrà in onda ogni giorno da oggi sulla