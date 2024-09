LA RUOTA DELLA FORTUNA PRONTA A BATTERE REAZIONE A CATENA? IL PRESERALE SI INFIAMMA

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 2 settembre 2024) Da lunedì 2 settembre, torna su Canale 5 “La” con un nuovo ciclo di puntate condotte da Gerry Scotti. Dopo il grande successo riscosso a maggio con l’edizione celebrativa per i 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno (che l’ha condotto per quattordici edizioni), la nuova edizione del game show andrà in onda ogni giorno alle 18.45 sulla Rete Ammiraglia Mediaset. “La” è uno dei programmi più celebri al mondo. Ha debuttato negli Stati Uniti nel 1975, sul canale NBC. Da allora è stato trasmesso in circa 60 paesi. Attualmente è in onda anche in Brasile, Germania, Grecia, Ungheria, Messico, Medio Oriente, Polonia, Romania, Slovenia, Regno Unito e Stati Uniti. Al fianco di Gerry Scotti, in questa nuova edizione, troveremo ancora Samira Lui: gestirà il tabellone delle lettere, fornendo di volta in volta curiosità sugli argomenti trattati.