La rivelazione shock di Corona | Proposta una cifra esorbitante al figlio di Bossetti per partecipare al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ladi: “Ildicontattato dal” Ildi Massimo, l’uomo condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, sarebbe stato contattato da Mediaset per prendere parte al. A rivelarlo è stato Fabrizionel corso del podcast Gurulandia, di cui è stato ospite. Tutto è iniziato quando è stato chiesto un parere all’ex paparazzo sulla serie Netflix Il caso Yara – Oltre ogni ragionevole dubbio. “L’ho vista ma non posso esprimermi. Però posso rivelare qualcosa. Il protagonista è lui ma nessuno ha analizzato la sua famiglia. Una famiglia che ha problematiche come tutte le famiglie ma in cui si amavano. Di colpo tuo padre, tuo marito, viene arrestato per aver ucciso una ragazzina.