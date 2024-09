La Pallamano Ariosto conquista il ' Memorial Ippomei' a una settimana dall' inizio del campionato

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di lunedì 2 settembre 2024) Grande soddisfazione in casaSecurfox a unadelle gare ufficiali. La squadra di Lucas Vitale Alvarez rientra a Ferrara con il trofeo da primo classificato del 'Sandro', in cui l'è riuscita emergere in una manifestazione che ha visto